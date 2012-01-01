Инструкция по эксплуатации Indesit WISN-82-(CSI)

Руководство по эксплуатации, Wisn 82

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CIS

Содержание
Установка, 2-3

Распаковка и выравнивание

Подключение к водопроводной и электрической сети

Ïåpâûé цикл стирки

Технические характеристики

Описание стиральной машины, 4-5

Панель управления

Индикаторы

Запуск машины. Программы, 6

Краткие инструкции: Порядок запуска программы

Таблица программ

Персонализация стирки, 7

Выбор температуры

Функции

Моющие средства и белье, 8

Распределитель моющих средств

Отбеливание

Подготовка белья

Особенности стирки отдельных изделий

Предупреждения и рекомендации, 9

Общие правила безопасности

Утилизация

Экономия энергии и охрана окружающей среды

Обслуживание и уход, 10

Отключение воды и электричества

Уход за стиральной машиной

Уход за распределителем моющих средств

Уход за дверцей машины и барабаном

Чистка насоса

Проверка заливного шланга

Неисправности

и методы их устранения, 11
Сервисное обслуживание, 12

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WISN 82

Руководство по эксплуатации

РУССКИЙ,1

CIS

KZ

Êaçaêøa,13

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