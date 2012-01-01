Инструкция по эксплуатации Indesit WISN-82-(CSI)
Руководство по эксплуатации, Wisn 82
CIS
Содержание
Установка, 2-3
Распаковка и выравнивание
Подключение к водопроводной и электрической сети
Ïåpâûé цикл стирки
Технические характеристики
Описание стиральной машины, 4-5
Панель управления
Индикаторы
Запуск машины. Программы, 6
Краткие инструкции: Порядок запуска программы
Таблица программ
Персонализация стирки, 7
Выбор температуры
Функции
Моющие средства и белье, 8
Распределитель моющих средств
Отбеливание
Подготовка белья
Особенности стирки отдельных изделий
Предупреждения и рекомендации, 9
Общие правила безопасности
Утилизация
Экономия энергии и охрана окружающей среды
Обслуживание и уход, 10
Отключение воды и электричества
Уход за стиральной машиной
Уход за распределителем моющих средств
Уход за дверцей машины и барабаном
Чистка насоса
Проверка заливного шланга
Неисправности
и методы их устранения, 11
Сервисное обслуживание, 12
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
WISN 82
Руководство по эксплуатации
РУССКИЙ,1
CIS
KZ
Êaçaêøa,13